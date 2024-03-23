الزراعة: الحكومة وفرت منظومات الري الحديثة بأقساط تمتد لـ 10 سنوات

2024-03-23 21:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، اقتران خطط المواسم الزراعية باستخدام منظومات الري الحديثة، فيما أكدت توفيرها للفلاحين بأسعار مدعومة بنسبة 40% وأقساط تدفع على مدى 10 سنوات.وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الزراعة عباس جبر المالكي وقع الشهر الماضي عقدا مع شركة باور النمساوية، لتزويد العراق بستة آلاف منظومة ري حديثة بالرش وبسعات مختلفة وستباع بأسعار مدعومة بنسبة 40% وبالتقسيط على مدى 10 سنوات".وأشار إلى "وجود إقبال شديد من الفلاحين على منظومات الحديثة بعد معاينة فوائدها ومزاياها"، لافتا، إلى أن "توجه الحكومة هو التوسع بالتقنيات لتقنين المياه وزيادة الإنتاج".وأضاف، أن "الوزارة لم تؤشر خلال العامين الحالي والماضي أي سوء استخدام لمنظومات الري وخطتنا الزراعية الشتوية وباقي المواسم اقترنت باستخدام منظومات الري الحديثة والآبار".ولفت، إلى أن "المساحات المخصصة لاستخدام منظومات الري الحديثة تبدأ من 60 دونما و80 دونما و120 دونما"، مبينا، أن "استخدامها يختزل استخدام المياه بنسبة 40% ما يمنحنا فسحة للتوسع في الزراعة".