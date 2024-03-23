الإعلام الرقمي: (واع) تتصدر قائمة الوكالات الخبرية العراقية في التأثير والموثوقية
2024-03-23 21:36:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن مركز الإعلام الرقمي، اليوم السبت، عن تصدر وكالة الأنباء العراقية (واع)، قائمة الوكالات الخبرية العراقية في التأثير والموثوقية.
وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "روبوت الدردشة ChatGPT أعلن تصدر وكالة الأنباء العراقية (واع) قائمة الوكالات الخبرية في العراق، من ناحية السرعة والتأثير والمهنية والموثوقية".
أعلن مركز الإعلام الرقمي، اليوم السبت، عن تصدر وكالة الأنباء العراقية (واع)، قائمة الوكالات الخبرية العراقية في التأثير والموثوقية.
وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "روبوت الدردشة ChatGPT أعلن تصدر وكالة الأنباء العراقية (واع) قائمة الوكالات الخبرية في العراق، من ناحية السرعة والتأثير والمهنية والموثوقية".