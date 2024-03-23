الإعلام الرقمي: (واع) تتصدر قائمة الوكالات الخبرية العراقية في التأثير والموثوقية

2024-03-23 21:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مركز الإعلام الرقمي، اليوم السبت، عن تصدر وكالة الأنباء العراقية (واع)، قائمة الوكالات الخبرية العراقية في التأثير والموثوقية.وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "