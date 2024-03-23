الوفد العراقي النيابي يبحث مع نظيره العماني في جنيف تعزيز العلاقات الثنائية

2024-03-23 21:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث الوفد العراقي النيابي برئاسة شاخەوان عبد الله، اليوم السبت، مع نظيره العماني في جنيف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوفد العراقي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "على هامش فعاليات وأعمال الدورة (148) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في سويسرا - جنيف، عقد الوفد العراقي النيابي برئاسة د.شاخەوان عبدا لله أحمد وبحضور أعضاء الوفد، اليوم السبت، اجتماعاً مع وفد سلطنة عمان ترأسه الشيخ سعيد بن حمد السعدي".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة الموضوعات التي تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة بين البلدين الشقيقين"، فيما أكد رئيس الوفد العراقي، "على أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية وما يجري من أحداث وتطورات على مستوى العالم"، مؤكداً، على أن "العراق يتطلع إلى توسيع حجم التعاون مع دول الأشقاء ودعم الجهود والمساعي الرامية لتثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة".