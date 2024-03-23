الدفاع المدني في دهوك: أكثر 200 سيارة تدمرت نتيجة السيول (صور)

2024-03-23 21:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مديرية الدفاع المدني في دهوك، يوم السبت، عدد السيارات المتضررة في المحافظة جراء السيول والفيضانات.

وقال مسؤول إعلام دائرة اطفاء دهوك، العقيد بيوار عبد العزيز في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 200 سيارة قد دمرت وتضررت بعد أن اجتاحت المحافظة فيضانات وسيول".

وأضاف "عملية البحث وانتشال السيارات المدمرة متواصلة حتى الآن".

وفي الثلاثاء الماضي أعلن الدفاع المدني في مدينة دهوك بإقليم كوردستان، إنقاذ أكثر من 100 شخص حاصرتهم السيول في المدينة.

وفي 19 آذار الجاري، قال العقيد بيوار عبدالعزيز المسؤول في قسم الإعلام بدائرة الإطفاء في دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ اكثر من 100 شخص كانوا عالقين داخل منازلهم أو سياراتهم بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت محافظة دهوك".

وأضاف العقيد بيوار ان "اكثر من 100 منزل تضرر وتم تدمير حوالي 10 منها بالكامل كما وتم اخلاء العشرات من المنازل الأخرى القريبة من نهر هشكرو ومناطق أخرى".

وأشار الى أن "العشرات ممن تركوا منازلهم يقيمون الآن في مدارس وفنادق تم تخصيصها لإيوائهم من قبل الحكومة".