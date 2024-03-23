لامستشفيات ولامدارس ولامرور.. 10 دوائر تضرب عن الدوام في السليمانية

2024-03-23 21:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن موظفو 10 مؤسسات ودوائر حكومية "حيوية" في محافظة السليمانية بمختلف القطاعات، الاضراب عن الدوام غدًا الأحد (24 آذار 2024)، بسبب عدم صرف رواتبهم.

وقال مصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "المعلمين، وموظفي الجوازات، والبطاقات الوطنية، والمحكمة، وكاتب العدل، وجامعة السليمانية، والمرور، والكهرباء، والبنوك، ومستشفى المدينة، أعلنوا الاضراب عن الدوام غدًا الاحد بسبب عدم صرف رواتبهم لشهر شباط".

وكانت وزارة المالية العراقية قد اعلنت منتصف شهر اذار الجاري، ارسال رواتب موظفي اقليم كردستان ورواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، لكن رغم مرور 10 ايام على ارسال الاموال الا ان حكومة الاقليم لم توزع الرواتب حتى الان.

وتبرر حكومة الاقليم تأخير توزيع الرواتب بأن الاموال المرسلة من بغداد لاتكفي حيث بلغت 590 مليار دينار فقط، في حين تبلغ رواتب الاقليم اكثر من 900 مليار دينار، فيما تؤكد حكومة الاقليم انها لاتستطيع توزيع الرواتب لفئات محددة دون أخرى الامر الذي قد يشعل ضجة كبيرة بين قطاع واخر.