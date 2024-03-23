نقل موظف 5 مرات في أسبوع.. مدراء ديالى "يعبثون" بأيامهم الأخيرة قبل تشكيل الحكومة المحلية

2024-03-23 21:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس محافظة ديالى اوس المهداوي، اليوم السبت (23 آذار 2024)، عن واقعة هي الاولى من نوعها على مستوى العراق، متمثلة بنقل موظف 5 مرات خلال أسبوع، في مصداق على حجم الفوضى التي تعيشها المحافظة نتيجة عدم تشكيل الحكومة المحلية حتى الان.

وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تأخر تشكيل حكومة ديالى وتحديد اسم المحافظ ورئيس المجلس دفع بعض الدوائر الى حالة اشبه بالفوضى، من خلال انفراد مدرائها بالقرار والابتزاز معا في صورة بدأت تثير استياءً شعبيًا من كثرة الشكاوى التي تردنا كل يوم".

وأضاف، أن "من الوقائع التي رصدناها في دائرة مهمة هي نقل موظف 5 مرات خلال اسبوع في موقف ربما لم يسجل في اي محافظة اخرى"، مؤكدا بان "ظاهرة الخضرمة في دوائر ديالى ستنتهي فور بدء عقد جلسات المجلس وهناك تحرك جدي لاجراء اكبر تغيير بعد 2003 لمدراء الدوائر وفق خارطة تقييم شاملة تعتمد الاداء والنشاط ومدى الانجازات".

واشار الى ان "جزءًا من معاناة اهالي ديالى هي سوء اداء بعض الدوائر"، مؤكدا بان "التغييرات ستجري بعيدا عن تأثير السياسة والعشائرية من اجل اعطاء مجال امام الكفاءات في ادارة ملفات هامة".

وفي ديسمبر الماضي اجريت انتخابات مجالس المحافظات لاول مرة منذ اكثر من 10 سنوات، الا ان محافظة ديالى وكركوك لم يحصدان نتائج التغيير في موازين القوى وفق الانتخابات الجديدة، بسبب عدم وجود مظلة جامعة بين القوى الكبرى الفائزة في المحافظة وتمسك كل منهم برأيه ورؤيته فيما يخص تشكيل الحكومة المحلية.



