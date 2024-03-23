2024-03-23 21:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت (23 آذار 2024)، ان الأمطار الأخيرة التي شهدتها مدن عراقية مختلفة، سوف تساعد العراق في مواجهة أزمة الجفاف التي يمر بها منذ سنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، لـ"بغداد اليوم"، ان "الأمطار الأخيرة التي شهدتها مدن عراقية مختلفة، سوف تساعدنا في مواجهة أزمة الجفاف التي يمر بها العراق منذ سنين، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف"، مشيرا الى ان "هذه المياه ساهمت بارتفاع الخزين المائي بنسبة تتجاوز الـ10%".

وبين شمال ان "استمرار هطول الامطار خلال الأيام المقبلة، سوف يزيد من الخزين المائي ونستطيع من خلاله مواجهة شحة المياه، خاصة في مناطق الاهوار التي شهدت نسبة الاغمار فيها خلال اليومين الماضيين (50%)، وسترتفع أكثر مع استمرار هطول الامطار".

وشهدت محافظة صلاح الدين منذ مساء امس وحتى فجر اليوم ارتفاعا كبيرا في منسوب نهر دجلة حتى ان مياهه دخلت الى المنازل في المناطق المحيطة وتسببت باخراج 4 جسور عن الخدمة نتيجة الايرادات المائية الكبيرة التي وصلت لاكثر من 2500 متر مكعب بالثانية، في الوقت الذي يعادل تصريف المياه القادم من تركيا في دجلة 500 متر مكعب بالثانية، مايعني ان التصاريف ارتفعت بنسبة 500%.



