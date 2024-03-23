2024-03-23 21:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال البيت الأبيض في بيان، السبت، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، وقع على مشروع قانون ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة. وتهدف حزمة الإنفاق الجديدة إلى الحفاظ على تمويل الحكومة الأميركية خلال السنة المالية التي بدأت قبل ستة أشهر. وقال بايدن في البيان: إن مشروع قانون التمويل من الحزبين الذي وقعته للتو يبقي الحكومة مفتوحة، ويستثمر في الشعب الأميركي، ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي. ويأتي ذلك بعد إعلان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، الجمعة 22 مارس آذار، أن المجلس توصل لاتفاق بشأن مشروع قانون حزمة الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار للإبقاء على عمل العديد من الوكالات الفدرالية لما بعد الموعد النهائي لإغلاق الحكومة عند منتصف الليل. وأقر مجلس الشيوخ الاتفاق، بعد موافقة مجلس النواب عليه، الجمعة، على مشروع القانون بأغلبية 286 صوتاً مقابل 134. وستذهب أكثر من 70 من الأموال للدفاع.