2024-03-23 22:08:02 - المصدر: ايرث نيوز

دعا نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، اليوم السبت، القضاء الأعلى،، إلى إعادة النظر بالحكم الصادر بإيقاف عرض المسلسل العراقي عالم الست وهيبة الجزء الثاني، معتبراً القرار “مجحفاً بحق 400 ممثل وفني”. وجاء في وثيقة صادرة من نقابة الفنانين، ومذيلة بتوقيع نقيبها جبار جودي، وموجهة لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إنه “صدر الأمر الولائي القاضي […]

ظهرت المقالة نقيب الفنانين يدعو القضاء لإلغاء أمر إيقاف (عالم الست وهيبة) أولاً على ايرث نيوز.