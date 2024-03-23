منتخبنا للشباب يهزم الأولمبي الإماراتي بركلات الترجيح بغرب آسيا

2024-03-23 22:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تمكن منتخب شباب العراق، مساء اليوم السبت (23 اذار 2024)، من اجتياز المنتخب الأولمبي الإماراتي بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتواجه المنتخبان على ملعب عبدالله بن جلوي بمدينةِ الاحساء السعودية في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، حيث استطاع اسود الرافدين تسجيل هدفهم الوحيد بالدقيقة 52 عن طريق اللاعب علي صادق.

وبعد لجوء المنتخبين إلى ركلات الترجيح، نجح المنتخب الشبابي في تحقيق الفوز بنتيجة 5-4، ومن ثم سيلعب مباراة تحديد صاحب المركز الخامس والسادس في البطولة.



