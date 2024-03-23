وزيرة المالية تتعهد باستثمار عقارات الدولة العراقية في بريطانيا

2024-03-23 22:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتعهدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم السبت، باستثمار عقارات الدولة العراقية في بريطانيا.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "على هامش زيارة وزيرة المالية طيف سامي والوفد المرافق لها إلى لندن لحضور الاجتماع المنعقد مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أجرت الوزيرة والكادر المتقدم في الوزارة، زيارة تفقدية إلى عقارات الدولة في لندن، وشملت كلا من مبنى مصرف الرافدين ومبنى شركة التأمين العراقية في العاصمة البريطانية لندن".وأضاف البيان، أن "الزيارة تخللتها متابعة العقارات والاطلاع على التفاصيل والوقوف على أهم المشاكل التي تعاني منها".ووعدت "بإيجاد الحلول المناسبة لها واستثمارها بالشكل الصحيح، كونها تقع في أهم المراكز التجارية والاقتصادية من الأسواق المالية الدولية التي تمثل المملكة المتحدة مركزها الأكبر في العالم".