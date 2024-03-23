2024-03-23 23:06:08 - المصدر: منصة إيشان

لا تزال تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا تثير الجدل، ولا سيما بعد الوعيد الروسي في حال اتخاذ تلك الخطوة. ورد ماكرون في وقت سابق، عند سؤاله حول إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا قائلا: “واجبنا هو الاستعداد لجميع السيناريوهات”، محذرا من أنه “لا ينبغي استبعاد أي شيء”، بحسب صحيفة […]

ظهرت المقالة “الحرب ليست بلاي ستيشن”.. 5 سيناريوهات للانتشار الفرنسي في أوكرانيا أولاً على Eishan.