2024-03-23 23:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت (23 اذار 2024)، بتكليف العميد نبراس محمد علي مديراً لإعلام قيادة قوات الشرطة الاتحادية بدلاً عن اللواء انور عباس رضا.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "ضمن عمليات التدوير والتغييرات الادارية التي امر بها القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، تم تكليف العميد نبراس محمد علي مديراً لإعلام قيادة قوات الشرطة الاتحادية بدلاً عن اللواء انور عباس رضا".



