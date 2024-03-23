2024-03-23 23:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم السبت (23 آذار 2024)، وجود حماية سياسية لبعض عمليات الفساد في مختلف مفاصل الدولة العراقية، فيما وجهت رسالة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال عضو اللجنة باسم خشان، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حماية سياسية لبعض عمليات الفساد والفاسدين وهذا لا يقبل الشك"، معتبرًا أنه "لهذا نجد الفساد توغل بجميع مؤسسات الدولة لوجود حماية وغطاء سياسي".

وبين خشان أن "السوداني عليه كشف كل ملفات الفساد ومحاسبة كل الفاسدين، بعيداً عن أي ضغوطات سياسية، وهو يستطيع ذلك"، مشيرًا الى انه "لا نعتقد انه وصل لمرحلة العجز بمحاربة الفساد، فمازالت هناك فرصة كبيرة امامه للنجاح بهذا الملف، والذي يعد من ابرز التحديات التي تواجهها حكومته".

وبالرغم من الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة بالإطاحة وكشف شبهات الفساد، فضلا عن الاجراءات الوقائية التي تنفذها الحكومة في مؤسساتها، الا ان رؤوس الفساد لا تزال تستحدث وسائل للاستحواذ على المال العام بعمليات احتيالية، من بينها ملف الدولار.