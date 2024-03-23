2024-03-23 23:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم السبت، بتسجيل حادثين امنيين احدهما مقتل شخص على يد شقيقه وسط المحافظة، في حين أقدمت فتاة عشرينية بشنق نفسها لدوافع غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "خلافا على ارض زراعية بمنطقة بحر النجف وسط المحافظة، دفع شقيقين إلى التقاتل فيما بينهما رميا بالرصاص، فتمكن احدهما من إصابة شقيقه الآخر برصاصتين في بطنه أنهت حياته على الفور وقبل وصوله إلى المستشفى"، لافتا إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، فيما باشرت بملاحقة الجاني الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وأشار المصدر، إلى حادثة أخرى حيث أن "فتاة في العشرينات من عمرها اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزلها بناحية الحيدرية شمالي المحافظة".

وبين المصدر، أن "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي أيضاً وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته ودوافع انتحار الفتاة".