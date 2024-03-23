العراق والولايات المتحدة يبحثان الأوضاع بالمنطقة وتأثيرها على أسعار الطاقة

2024-03-23 23:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، آموس هوغشتاين المنسق الرئاسي الخاص للبنى التحتية العالمية وأمن الطاقه الامريكي، الاوضاع الامنية في المنطقة ومدى تأثيرها على الاقتصاد والسوق وخاصة سوق واسعار الطاقة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين التقى في القصر الابيض آموس هوغشتاين المنسق الرئاسي الخاص للبنى التحتية العالمية وأمن الطاقه، وذلك في اطار استمرار اللقاءات المكثفة مع المسؤولين الامريكيين لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف، انه "جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الامنية في المنطقة ومدى تأثيرها على الاقتصاد والسوق وخاصة سوق واسعار الطاقة ، وتناول الجانبان دور الشركات العالمية في الصناعات النفطية في العراق وعملية الاستثمار في حقول الغاز العراقية" .وتابع البيان، أنه "وفي جزءٍ أخر من المباحثات تطرق المسؤول الامريكي الى بعض الشركات النفطية الأمريكية العاملة في كردستان العراق والمشاكل التي تواجهها بسبب عدم القدرة على التصدير ، وفي هذا الصدد اشار الوزير الى عمل هذه الشركات ، ونظرة الحكومة الاتحادية من جهة والاقليم من جهةٍ اخرى الى مشكلة تصدير النفط من إقليم كردستان العراق ومن خلال الانبوب النفطي الذي يربط الاقليم بميناء جيهان التركي" .من جانبه اعرب اموس هوغشتاين عن استعداد بلاده لتعزيز سبل التعاون وعلى وجه الخصوص في مجال الطاقة والنفط والغاز ، و تمنى حل المشاكل النفطية بين الحكومة الاتحادية والاقليم لما في ذالك من اهمية وتأثير على القطاع النفطي والشركات العامله في المنطقة وعلى سوق النفط.