2024-03-23 23:48:09 - المصدر: منصة إيشان

وجه مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، “الشيخ” جواد الحجيمي بخلع الزي الحوزوي، وفيما دعا لمقاطعته وصف إياه بـ “مثير للفتن”. وجاء في وثيقة صادرة عن المكتب وحصلت عليها “إيشان”، أنه نظرًا لعدم التزام المدعو (جواد الحجيمي) بالتوجيهات المركزية والنصائح والعقوبات التي وجهت له لأكثر من مرة بسبب طرح آرائه الخاصة في الموضوعات الحساسة […]

ظهرت المقالة مكتب الصدر “يخلعُ” الزي الحوزوي عن الشيخ جواد الحجيمي ويدعو لمقاطعته: مثير للفتن أولاً على Eishan.