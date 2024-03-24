2024-03-24 00:08:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم كروكوس الإرهابي الذي وقع في 22 مارس المتواجدين في المؤسسات الطبية في مقاطعة موسكو ومدينة موسكو إلى 140 شخصا. وقالت إنه قد خرج ثلاثة جرحى من المستشفيات القريبة من موسكو، لكن لا يزال 105 أشخاص يتلقون العلاج داخل المستشفى، ويخضع 31 آخرون للعلاج في عيادات خارجية. […]

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