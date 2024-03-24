2024-03-24 00:08:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أطفأت دول حول العالم، السبت، أنوارها في إطار مبادرة “ساعة الأرض” العالمية، تعبيراً عن التزامهم بحماية كوكب الأرض من مخاطر تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي. أظلم برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، والكولوسيوم في العاصمة الإيطالية روما، إلى جانب تمثال بوذا ومعبد أكشاردام الهندوسي في الهند.وتُعدّ ساعة الأرض رمزًا قويًا للوحدة العالمية […]

ظهرت المقالة العالم يحيي ساعة الأرض 2024.. 60 دقيقة لحماية الكوكب (صور) أولاً على ايرث نيوز.