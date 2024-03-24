السوداني إلى واشنطن منتصف نيسان المقبل

2024-03-24 00:24:09 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنَّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيتوجّه إلى العاصمة الأميركيَّة واشنطن، بناءً على دعوة من الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، لعقد لقاء قمّة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 نيسان المقبل.

وقال بيان للمكتب: إنَّ "الزيارة تأتي للبحث في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، وأفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، في ضوء اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية".

وأضاف البيان، أنَّ "السوداني وبايدن سيتشاوران بشأن مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك أهم القضايا الإقليمية، وجهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة".