الاسدي: السوداني صاحب مشروع وسفينته ستكون الرابحة في الانتخابات المقبلة

2024-03-24 00:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي؛ لبرنامج {قبل السحور} بثته قناة الفرات الفضائية بعد منتصف الليل:

الاسدي: الوظيفة تحدي ورسالة وارى نفسي مواطن ابن الفقراء

الاسدي: مع قدسية العمل التشريعي والرقابي تبقى قدسية الحشد الشعبي حاضرة

الاسدي: الاتفاق على اختيار السوداني كان بتصويت الاغلبية وبسلاسة

الاسدي: السوداني كتب ورقة باربعة بنود تتضمن التزاماته امام الاطار التنسيقي الذي لم يتطرق الى مفردة الانتخابات حين تكليف رئيس الوزراء.

الاسدي: ساستجيب لاي تكليف من قبل السوداني باعتباري مكلفا بوظيفة عامة

الاسدي: بذلنا الجهود على ان يكون ملف الحماية وفقا للضوابط وحسب التقديم الالكتروني بغض النظر عن الموافقات الاولية

الاسدي: شملنا 900 الف من مستحقي الرعاية الاجتماعية وتجاوزنا الضغوط السياسية

الاسدي: بعض المرشحين اقتبسوا اسماء المشمولين من الموقع وادعوا انها تخصهم واوقفنا شمول المستحقين قبل اكثر من شهر من الانتخابات منعاً للاستغلال.

الاسدي: لم نحصل على منصب محافظ الديوانية ثم ميسان رغم استحقاقنا وعلاقتي مع الامين العام لمنظمة بدر اكثر من المناصب.

الاسدي: كل المنافسات الانتخابية شرسة وصعبة وستراتيجية ولابد ان نستعد للانتخابات القادمة ايجابيا

الاسدي: النجاحات التي يحققها السوداني مصالحة للشعب والهدوء الحالي ينعكس ايجابا على القوى السياسية

الاسدي: اتوقع ان يشترك التيار الصدري في الانتخابات القادمة والسوداني صاحب مشروع وسفينته ستكون الرابحة

الاسدي: يجب تثبيت التظام الانتخابي لضمان استقرار النظام السياسي