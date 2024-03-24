الاسدي: السوداني صاحب مشروع وسفينته ستكون الرابحة في الانتخابات المقبلة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي؛ لبرنامج {قبل السحور} بثته قناة الفرات الفضائية بعد منتصف الليل:
الاسدي: الوظيفة تحدي ورسالة وارى نفسي مواطن ابن الفقراء
الاسدي: مع قدسية العمل التشريعي والرقابي تبقى قدسية الحشد الشعبي حاضرة
الاسدي: الاتفاق على اختيار السوداني كان بتصويت الاغلبية وبسلاسة
الاسدي: السوداني كتب ورقة باربعة بنود تتضمن التزاماته امام الاطار التنسيقي الذي لم يتطرق الى مفردة الانتخابات حين تكليف رئيس الوزراء.
الاسدي: ساستجيب لاي تكليف من قبل السوداني باعتباري مكلفا بوظيفة عامة
الاسدي: بذلنا الجهود على ان يكون ملف الحماية وفقا للضوابط وحسب التقديم الالكتروني بغض النظر عن الموافقات الاولية
الاسدي: شملنا 900 الف من مستحقي الرعاية الاجتماعية وتجاوزنا الضغوط السياسية
الاسدي: بعض المرشحين اقتبسوا اسماء المشمولين من الموقع وادعوا انها تخصهم واوقفنا شمول المستحقين قبل اكثر من شهر من الانتخابات منعاً للاستغلال.
الاسدي: لم نحصل على منصب محافظ الديوانية ثم ميسان رغم استحقاقنا وعلاقتي مع الامين العام لمنظمة بدر اكثر من المناصب.
الاسدي: كل المنافسات الانتخابية شرسة وصعبة وستراتيجية ولابد ان نستعد للانتخابات القادمة ايجابيا
الاسدي: النجاحات التي يحققها السوداني مصالحة للشعب والهدوء الحالي ينعكس ايجابا على القوى السياسية
الاسدي: اتوقع ان يشترك التيار الصدري في الانتخابات القادمة والسوداني صاحب مشروع وسفينته ستكون الرابحة
الاسدي: يجب تثبيت التظام الانتخابي لضمان استقرار النظام السياسي