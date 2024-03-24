ألمانيا تسقط فرنسا في ليلة عودة كروس

2024-03-24 01:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأسقط منتخب ألمانيا مضيفه فرنسا، بهدفين دون رد، في مباراة ودية أقيمت على ملعب نادي أولمبيك ليون، مساء السبت.سجل فلوريان فيرتز وكاي هافيرتز هدفي المنتخب الألماني في الدقيقتين 1 و49.وشهد اللقاء عودة توني كروس نجم وسط ريال مدريد مجددا لصفوف المنتخب الألماني، بعد تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي.