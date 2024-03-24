ألمانيا تسقط فرنسا في ليلة عودة كروس
2024-03-24 01:42:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
أسقط منتخب ألمانيا مضيفه فرنسا، بهدفين دون رد، في مباراة ودية أقيمت على ملعب نادي أولمبيك ليون، مساء السبت.
سجل فلوريان فيرتز وكاي هافيرتز هدفي المنتخب الألماني في الدقيقتين 1 و49.
وشهد اللقاء عودة توني كروس نجم وسط ريال مدريد مجددا لصفوف المنتخب الألماني، بعد تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي.
أسقط منتخب ألمانيا مضيفه فرنسا، بهدفين دون رد، في مباراة ودية أقيمت على ملعب نادي أولمبيك ليون، مساء السبت.
سجل فلوريان فيرتز وكاي هافيرتز هدفي المنتخب الألماني في الدقيقتين 1 و49.
وشهد اللقاء عودة توني كروس نجم وسط ريال مدريد مجددا لصفوف المنتخب الألماني، بعد تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي.