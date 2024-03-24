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ألمانيا تسقط فرنسا في ليلة عودة كروس

ألمانيا تسقط فرنسا في ليلة عودة كروس
ألمانيا تسقط فرنسا في ليلة عودة كروس
2024-03-24 01:42:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
أسقط منتخب ألمانيا مضيفه فرنسا، بهدفين دون رد، في مباراة ودية أقيمت على ملعب نادي أولمبيك ليون، مساء السبت.

سجل فلوريان فيرتز وكاي هافيرتز هدفي المنتخب الألماني في الدقيقتين 1 و49.

وشهد اللقاء عودة توني كروس نجم وسط ريال مدريد مجددا لصفوف المنتخب الألماني، بعد تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي.



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