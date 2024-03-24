2024-03-24 04:48:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الاحد، عن استهداف مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني، فيما توعدت بالتصعيد خلال شهر رمضان. وذكرت المقاومة، في بيان، حصلت عليه منصة “إيشان”: “بفضل الله وتسديده استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الاحد الموافق 24 – 3 – 2024، بواسطة الطيران المسيّر مبنى مقر وزارة دفاع […]

ظهرت المقالة متوعدة بتصعيد عملياتها.. المقاومة العراقية تعلن قصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية أولاً على Eishan.