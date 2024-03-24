اندريك يدخل تاريخ مباريات ملعب ويمبلي

2024-03-24 07:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق منتخب البرازيل فوزا وديا على حساب منتخب إنكلترا في ملعب ويمبلي بهدف نظيف سجله اللاعب الشاب صاحب الـ17 عاما اندريك في اول ظهور له مع السيلساو.وأشارت شبكة اوبتا للإحصاءات ان اندريك بات اصغر لاعب يسجل في مباراة دولية على ملعب ويمبلي تاريخيا، ان كان مع المنتخبات او الأندية.وبات اندريك كذلك أصغر لاعب يسجل هدفا مع منتخب البرازيل منذ الظاهرة رونالدو عام 1994.جدير بالذكر أن إندريك سينتقل بداية من شهر حزيران إلى ريال مدريد قادما من بالميراس في صفقة قدرت بحوالي 40 مليون يورو.