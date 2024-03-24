المقاومة العراقية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية

2024-03-24 07:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهدافها بواسطة الطيران المسيّر، فجر اليوم الأحد، مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية وسط "تل أبيب".

وقالت المقاومة في بيان منسوب لها اليوم، إن "هذه العملية النوعية تأتي لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الأعداء، و استكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال التي ستتصاعد خلال شهر رمضان، نصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".