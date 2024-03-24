استبعاد هاري كين من معسكر إنجلترا

2024-03-24 08:30:03 - المصدر: واع

متابعة – واعكشف جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، مصير مهاجمه هاري كين، بعد غيابه عن مواجهة البرازيل الودية، بسبب الإصابة.وانضم مهاجم بايرن ميونخ لمعسكر الأسود الثلاثة، رغم إصابته مع فريقه قبل فترة التوقف الدولي، على أمل تعافيه ولحاقه بمواجهتي البرازيل وبلجيكا.لكن ساوثجيت أعلن في تصريحات أبرزتها إذاعة "talk sport" الإنجليزية، عدم قدرة كين على المشاركة ضد بلجيكا.وأضاف المدرب الإنجليزي: "هاري كين سيعود إلى ألمانيا، لتلقي العلاج بسبب إصابة الكاحل.. لن يكون جاهزا للعب ضد بلجيكا يوم الثلاثاء المقبل ".ويأمل مسؤولو النادي الألماني في تجهيز كين بأسرع وقت ممكن، وذلك قبل مواجهتي بوروسيا دورتموند في البوندسليجا، وآرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.يذكر أن صاحب الـ30 عاما نجح في تسجيل 37 هدفا خلال مشاركته في 35 مباراة بكافة البطولات هذا الموسم، منها 31 في البوندسليجا.