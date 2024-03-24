2024-03-24 08:30:03 - المصدر: واع

احمد الجسارفي عالم يموج بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، برزت الصحافة الإلكترونية كقوة إعلامية فاعلة، تُعيد تشكيل ملامح المشهد الإعلامي بشكل جذري. وباتت المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بوابات أساسية للحصول على المعلومات والأخبار، تاركةً الصحافة الورقية تقف على أعتاب حقبة جديدة. ما هي الصحافة الإلكترونية؟ هي صحافة تعتمد على الإنترنت كوسيلة لنشر الأخبار والمحتوى الإعلامي، وتتميز بسهولة الوصول إليها من أي مكان في العالم، وتنوع محتواها، وسرعة نشرها للأخبار، وتفاعلية الجمهور معها.مميزات الصحافة الإلكترونية:• سهولة الوصول: يمكن الوصول إلى المواقع الإلكترونية من أي مكان في العالم، على مدار الساعة، من خلال مختلف الأجهزة الإلكترونية.• التنوع: تقدم الصحافة الإلكترونية تنوعًا هائلاً في المحتوى، من أخبار وسياسة واقتصاد إلى رياضة وفنون وثقافة، بالإضافة إلى إمكانية نشر المواد المرئية والمسموعة.• سرعة النشر: تتميز الصحافة الإلكترونية بسرعة نشر الأخبار والأحداث بشكل فوري، مما يجعلها مصدرًا موثوقًا به للحصول على المعلومات في الوقت المناسب.• التفاعلية: توفر الصحافة الإلكترونية مساحة للتفاعل بين الجمهور والصحفيين، من خلال التعليقات والمشاركة على مختلف المنصات.• انخفاض التكاليف: لا تتطلب الصحافة الإلكترونية تكاليف باهظة مثل الطباعة والتوزيع، مما يجعلها أكثر اقتصادية من الصحافة الورقية.إحصاءات رسمية حول الصحافة الإلكترونية:• ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في العالم إلى 5.3 مليار نسمة في عام 2023، أي ما يعادل 63 % من سكان العالم.• يُشكل مستخدمو الهواتف الذكية 92.6 % من مستخدمي الإنترنت في العالم.• يُقضي الشخص العادي 3 ساعات و 15 دقيقة على الإنترنت يوميًا.• يُمثل محتوى الفيديو 82 % من إجمالي حركة الإنترنت.• يُتوقع أن يصل حجم سوق الإعلانات الرقمية إلى 644.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024.تأثير الصحافة الإلكترونية على مختلف القطاعات:• السياسة: ساعدت الصحافة الإلكترونية في نشر المعلومات بشكل أسرع وأوسع، مما ساهم في زيادة الوعي السياسي لدى الجمهور، وفتح المجال للمشاركة في النقاشات السياسية بشكل أكبر.• الاقتصاد: أدت الصحافة الإلكترونية إلى ظهور نماذج جديدة للأعمال التجارية، مثل التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية، وساعدت في خلق فرص عمل جديدة.• الثقافة: ساعدت الصحافة الإلكترونية في نشر الثقافة والمعرفة بشكل أوسع، وساهمت في الحفاظ على التراث الثقافي، وربط الناس من مختلف الثقافات.• التعليم: ساعدت الصحافة الإلكترونية في نشر المعرفة وتوفير فرص التعلم عن بعد، وساهمت في تحسين جودة التعليم.التحديات التي تواجه الصحافة الإلكترونية:• انتشار الأخبار الكاذبة: تواجه الصحافة الإلكترونية تحديًا كبيرًا يتمثل في انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات، مما يُعيق الوصول إلى المعلومات الموثوقة.• التأثير على المهنية: قد تؤثر سهولة النشر على الإنترنت على معايير المهنية في الصحافة، خاصةً مع غياب المراقبة والتحرير في بعض الأحيان.• التحديات الاقتصادية: تواجه بعض المواقع الإلكترونية صعوبات في تحقيق الاستدامة المالية، خاصةً مع الاعتماد على الإعلانات كمصدر رئيسي للدخل.مستقبل الصحافة الإلكترونية:يتوقع الخبراء أن تستمر الصحافة الإلكترونية في النمو والتطور، مع ازدياد اعتماد الناس على الإنترنت كوسيلة رئيسية للحصول على المعلومات. وسيشهد هذا المجال المزيد من الابتكارات، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لخلق تجربة إعلامية أكثر تفاعلية وجاذبية.التوصيات لضمان مستقبل أفضل للصحافة الإلكترونية:• دعم المبادرات الهادفة إلى مكافحة الأخبار الكاذبة.• تعزيز معايير المهنية في الصحافة الإلكترونية.• تطوير نماذج اقتصادية جديدة لضمان استدامة المواقع الإلكترونية.• استثمار في الابتكارات التكنولوجية لخلق تجربة إعلامية أكثر تفاعلية وجاذبية.لا شك أن الصحافة الإلكترونية قد أحدثت ثورة حقيقية في عالم الإعلام، ولعبت دورًا هامًا في تغيير المشهد الإعلامي بشكل جذري.ولتحقيق مستقبل أفضل للصحافة الإلكترونية، يجب على جميع الأطراف المعنية العمل على مواجهة التحديات التي تواجه هذا المجال، ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز المهنية والابتكار.