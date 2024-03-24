اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق

2024-03-24 08:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، نهاية شهر آذار/مارس الجاري 2024 ، موعداً لاستئناف دوري نجوم العراق لكرة القدم بمرحلته الثانية.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، ان لجنة مسابقات نجوم العراق في اتحاد الكرة العراقي حددت يوم 30 او 31 من شهر اذار الحالي موعدا لاستئناف دوري نجوم العراق بمرحلته الثانية بشكل رسمي.

واضاف ان التوقف يستمر لحين خوض المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام الفلبين في العاصمة الفلبينية مانيلا، لافتا الى ان توقف الدوري جاء تماشيا مع أيام الفيفا دي الذي يتماشى مع مباراتي المنتخب الوطني أمام الفلبين ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم، وكذلك لإراحة فرق أندية دوري النجوم ما بين المرحلتين.

وسيلاقي المنتخب العراقي في مواجهاته المقبلة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 ، يوم 26 من الشهر الحالي منتخب الفلبين في الفلبين بعد تحقيقه الفوز عليه بالمباراة الاولى في البصرة بهدف دون رد ، كما سيلاقي إندونيسيا يوم 6 حزيران المقبل في إندونيسيا، بينما يواجه منتخب فيتنام في العراق يوم 11 حزيران المقبل.

وكانت منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم توقفت في العاشر من الشهر الجاري بعد انتهاء الجولة الـ 19 والتي كانت الأخيرة من المرحلة الأولى.