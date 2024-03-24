2024-03-24 08:56:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ لم تتوقف تداعيات الهجوم المروع الذي طال قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو يوم الجمعة الماضي وسط حصيلة ضحايا غير نهائية، تبنى استهدافها تنظيم داعش الإرهابي فبعدما نشر التنظيم مساء أمس السبت على قنواته على تطبيق تيليغرام ما قال إنه مقطع مصور للهجوم الذي هز البلاد، وصدم العالم أجمع، كشفت وزارة الدفاع الروسية جديداً. فقد أكدت […]

ظهرت المقالة مهاجمو موسكو يقرون: جنّدنا عبر تلغرام ووعدونا بـ5000 دولار أولاً على ايرث نيوز.