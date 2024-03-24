2024-03-24 08:56:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أن قواتها اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة تابعة لجماعة “أنصار الله” في البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة “إكس”: “في 23 مارس (آذار الجاري)، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران، بين الساعة 2:50 إلى 4:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، أربعة صواريخ بالستية مضادة […]

ظهرت المقالة الجيش الأمريكي يعلن استهداف جماعة “أنصار الله” لسفينة صينية أولاً على ايرث نيوز.