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الجيش الأمريكي يعلن استهداف جماعة “أنصار الله” لسفينة صينية

الجيش الأمريكي يعلن استهداف جماعة “أنصار الله” لسفينة صينية
الجيش الأمريكي يعلن استهداف جماعة “أنصار الله” لسفينة صينية
2024-03-24 08:56:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أن قواتها اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة تابعة لجماعة “أنصار الله” في البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة “إكس”: “في 23 مارس (آذار الجاري)، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران، بين الساعة 2:50 إلى 4:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، أربعة صواريخ بالستية مضادة […]

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