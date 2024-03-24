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ردا على قصف بعلبك.. حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية

ردا على قصف بعلبك.. حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية
ردا على قصف بعلبك.. حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية
2024-03-24 08:56:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن “حزب الله” اللبناني، اليوم الأحد، استهداف مواقع إسرائيلية ردا على قصف إسرائيل لمنطقة بعلبك في لبنان. وقال “حزب الله” في بيان: “ردا على قصف أحد الأماكن في مدينة بعلبك، استهدفت المقاومة عند الساعة (1:10) من صباح يوم الأحد 24-03-2024 القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي) حيث […]

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