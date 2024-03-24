التجارة السعودية: خضوع 17 ألف متجر إلكتروني للتقييم بنهاية 2024

2024-03-24 08:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة التجارة السعودية، أن 17 ألف متجر إلكتروني سيخضع للتقييم بنهاية العام 2024. وأشارت الوزارة أنها شرعت بالبدء في تقييم مجموعة من المتاجر الإلكترونية، حيث تتم عملية التقييم وفق نظام إلكتروني الروبوت الآلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات المسح استناداً لـ 11 معيارا والتي يتم من خلالها التحقق من امتثال المتجر الإلكتروني. وتأتي مبادرة تقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا؛ لتعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وشعاره هذا العام مسؤولية وعدالة الذكاء الاصطناعي للمستهلكين، نقلاً عن صحيفة الاقتصادية. وأكدت الوزارة أنها تهدف من التقييم إلى تعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين، ورفع امتثال المتاجر الإلكترونية في السوق السعودية، وتمكين التاجر من معرفة تقييم متجره الإلكتروني، وإمكانية تصحيح نتيجة التقييم بعد الالتزام بالمعايير المحددة. وأبانت الوزارة أن المعايير لتقييم امتثال المتاجر الإلكترونية تتضمن توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، توفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر، توفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر، توفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر. وتشمل المعايير إبراز رقم السجل التجاري والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وإبراز الرقم الضريبي، توثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، عدم وجود مخالفات صادرة غير مُسددة على المنشأة، توفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر، توفر موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية سرعة الموقع، سهولة الاستخدام، رابط https يتوفر لديه حماية الأمن السيبراني، وأخيرًا توفر وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء تواصل معنا على المتجر.