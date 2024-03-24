خلال أسبوع .. أكثر من 200 ألف برميل يوميا صادرات العراق النفطية الى امريكا

2024-03-24 09:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت 5.201 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 510 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.691 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 252 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 159 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 93 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.735 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 353 ألف برميل يومياً، ومن كولومبيا بمعدل 289 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من السعودية كانت بمعدل 254 ألف برميل يوميا ،ومن الإكوادور بمعدل 147 ألف برميل يوميا ، ومن البرازيل بمعدل 114 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 57 ألف برميل يوميا".

فيما لم تستورد ايضا اي كمية من ليبيا و روسيا.