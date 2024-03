2024-03-24 09:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وجهت رئاسة مجلس محافظة ذي قار بتشكيل لجنة من ثلاثة اعضاء للتحقيق في الية توزيع قطع الاراضي بقضاء الرفاعي.وذكرت وثيقة تابعتها شبكة اخبار الناصرية ان مكونة من الاعضاء عمار ياسر وسلام جبار وهدية جاسم.واضاف، تهدف اللجنة للتحقيق في المعلومات الواصلة للمجلس حول الية توزيع قطع الاراضي السكنية في...

The post مجلس ذي قار يشكل لجنة تحقيقة لمتابعة الية توزيع قطع الاراضي في الرفاعي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.