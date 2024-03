شرطة ذي قار تنفذ ممارسة امنية في الناصرية لضبط اصحاب اصوات الدراجات العالية والمخالفين

2024-03-24 09:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت شرطة ذي قار انها نفذت ممارسة امينة داخل احياء الناصرية في صوب الجزيرة لضبط المخالفين وضبط اصحاب اصوات الدراجات النارية العالية.وذكر بيان للشرطة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان قوة امنية مشتركة من شرطة بلدة الجزيرة و سرية سوات ومكافحة المخدرات والنجدة نفذت ممارستها الامنية في احياء الشهداء...

