التجارة: نسبة تجهيز الحصة الرمضانية بلغت 97%

2024-03-24 09:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال المتحدث باسم كوزارة التجارة محمد حنون، ان الوزارة جهزت الحصة الرمضانية لمدينة بغداد والمحافظات الاخرى حيث وصلت نسبة التجهيز من 97 الى 100. وذكر حنون في تصريح تابعته الاقتصاد نيوز ان عدم التجهيز لبعض المناطق قد يتعلق بعدم تجهيز الوكيل نفسه. واضاف ان الوزارة اطلقت تجهيز وجبة جديدة من مفردات السلة الغذائية بالإضافة الى سلة شهر رمضان المبارك منذ اليوم السابع من شهر آذار الجاري، مشيرا الى انه تم توزيعها على المواطنين بنسبة 90الى 100 بالمئة.