سبب حاسم يؤخر إعلان انتقال مبابي لريال مدريد

2024-03-24 10:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يترقب جمهور كرة القدم حول العالم، الإعلان رسمياً عن انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي لنادي ريال مدريد الاسباني.

وتحدث أيقونة باريس سان جيرمان جيروم روتن عن سبب تأخير الإعلان الرسمي عن انتقال مبابي للفريق الإسباني.

وقال روتن، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، :"مبابي سيُوقع لريال مدريد، أنا لا أقول شيئاً جديداً بالنسبة لأي أحد".

وتابع :"مبابي سيُعلن عن الأمر قبل كأس أمم أوربا حينما يتم إقصاء باريس سان جيرمان من دوري الأبطال، أو في حالة إقصاء ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في ربع النهائي، أو في نصف النهائي".

وأوضح روتن فكرته بالقول :"طالما كانت هُناك إمكانية لمُواجهة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد فإن مبابي لن يقوم بالأمر، ولن يُعلن عن أي شيء".

يُذكر أن باريس سان جيرمان يُواجه برشلونة في ربع النهائي، فيما يلعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، ولا توجد إمكانية لمُواجهة بين الفريقين إلا في حالة تأهلهما للنهائي.

وأبلغ مبابي إدارة ناديه الحالي باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن القلعة الباريسية في نهاية الموسم، ويُعد ريال مدريد هو الأوفر حظاً للحصول على خدماته.

المصدر: سبورت