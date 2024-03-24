2024-03-24 10:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، مصير مهاجمه هاري كين، بعد غيابه عن مواجهة البرازيل الودية، بسبب الإصابة. وانضم مهاجم بايرن ميونخ لمعسكر الأسود الثلاثة، رغم إصابته مع فريقه قبل فترة التوقف الدولي، على أمل تعافيه ولحاقه بمواجهتي البرازيل وبلجيكا. لكن ساوثجيت أعلن في تصريحات أبرزتها إذاعة “talk sport” الإنجليزية، عدم قدرة كين […]

ظهرت المقالة مدرب إنجلترا: هاري كين لن يكون جاهزا للعب ضد بلجيكا الثلاثاء المقبل أولاً على ايرث نيوز.