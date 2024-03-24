2024-03-24 10:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل جندي في صفوفه خلال عملياته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، مشيرا إلى أن عدد قتلاه الإجمالي بلغ 595 منذ 7 أكتوبر. وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب ليئور رافيف، 21 عاما، مقاتل في الكتيبة 932 لواء ناحال، من مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب، قتل خلال […]

ظهرت المقالة الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في عملية الشفاء وعدد قتلاه الإجمالي بلغ 595 أولاً على ايرث نيوز.