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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في عملية الشفاء وعدد قتلاه الإجمالي بلغ 595

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في عملية الشفاء وعدد قتلاه الإجمالي بلغ 595
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في عملية الشفاء وعدد قتلاه الإجمالي بلغ 595
2024-03-24 10:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل جندي في صفوفه خلال عملياته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، مشيرا إلى أن عدد قتلاه الإجمالي بلغ 595 منذ 7 أكتوبر. وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب ليئور رافيف، 21 عاما، مقاتل في الكتيبة 932 لواء ناحال، من مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب، قتل خلال […]

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