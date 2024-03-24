شنيشل: معسكر البصرة محطة تحضيرية مهمة لبطولة آسيا

2024-03-24 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيواصل منتخبنا الأولمبي وحداته التدريبيّة اليومية في معسكره الداخلي المقام حالياً بمحافظة البصرة تحضيراً للمشاركة في منافسات بطولة آسيا تحت 23 عاماً، التي ستنطلق في العاصمة القطرية الدوحة في الخامس عشر من نيسان وتستمر حتى الثالث من شهر أيار المقبلين.وقال مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" معسكر البصرة يعدُّ محطةً مهمةً في طريق تحضير المنتخب لنهائيات كأس آسيا منتصف الشهر المقبل، مشيداً بالدعم الكبير الذي تقدمه اللجنةُ الأولمبية للمنتخب من خلال تحمل كل نفقات المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية التي انتظم وسينتظم فيها، وهذا ما يجسدُ مدى التعاون الكبير الذي تبديه اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في توفير جميع مقومات إنجاح مسيرة المنتخب الأولمبي تحضيراً للاستحقاقات الخارجية المقبلة".ويخوض منتخبنا الأولمبيّ في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، مباراة ودية أمام فريقِ الشرطة، في ملعبِ الميناء ، وسوف تكون مغلقةً أمام وسائلِ الإعلام كافة والحُضورِ الجماهيري.