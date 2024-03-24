قتلوا 3 أشخاص.. القبض على مطلوبين اثنين أحدهما محكوم بالإعدام في بابل

2024-03-24 10:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (24 آذار 2024)، القبض على مطلوبين اثنين بجريمة قتل أحدهما محكوم غيابياً بالإعدام.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "فريق عمل مشترك من قيادة شرطة بابل تمكن من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين أحدهما محكوم غيابياً بالإعدام".

واوضحت أن "ذلك لارتكابهما جريمة قتل بحق ثلاثة أشخاص في ناحية الحمزة الغربي"، مشيرة الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، واحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".



