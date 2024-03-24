النقل تكشف عن خطة لإعادة تشغيل الطائرات المتوقفة وتفعيل الخط الجوي مع أوروبا

2024-03-24 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعكشفت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن خطة لإعادة تشغيل الطائرات المتوقفة وتفعيل الخط الجوي مع أوروبا.وقال وزير النقل رزاق محيبس السعداوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أبرمت اتفاقية مع (الاياتا) لحل المشاكل المسجلة على عمل الخطوط من قبل منظمة (الاياسا)، والتي تشمل ثلاث مراحل، تستهدف توفير متطلبات السلامة الدولية".وأضاف السعداوي أن "الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي بهذا الصدد إنما لجأت الى تأجير طائرة وبطاقم أجنبي، وفقاً لنظام ACMI لتفعيل الخط الأوروبي، وبرحلات منتظمة"، مبيناً أن "الشركة عملت على إبرام اتفاقية مع شركة مخولة، تحمل شهادة تشغيل (AOC) والتي تتيح التحليق بطائراتنا وبتشغيل طاقمنا من العراق إلى أوروبا".وفي ما يخص الطائرات المتوقفة عن الخدمة، أكد وزير النقل أن "الشركة أعادت حتى الآن 7 طائرات للخدمة، ونسعى لتشغيل ما لا يقل عن 10 طائرات قبل نهاية العام الجاري".وأشار الى أن "الخطوط الجوية العراقية تعاقدت مع شركات عالمية رصينة لإصلاح 20 محركاً، وإعادتها للعراق لتركيبها على الطائرات المتوقفة من قبل كوادر الشركة العامة للخطوط الجوية".