الأنبار: إنجاز أعمال وتأهيل أبراج نقل الطاقة في القائم

2024-03-24 10:48:02 - المصدر: واع

الأنبار- واع - أحمد الدليميأعلن مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، اليوم الأحد، عن إنجاز أعمال وتأهيل أبراج نقل الطاقة في القائم.وقال الطرموز لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الملاكات الهندسية والفنية العاملة في قطاع كهرباء القائم/ مركز صيانة القائم، أنجزت أعمال إنزال خط شبكة توزيع 33k.v ومن ثم إعادة ربطه، لكونه يتعارض مع تأهيل خط أبراج نقل الطاقة 132k.v".وأضاف أن "ملاكات قسم شبكة غرب الأنبار وملاكاتها الهندسية والفنية، أكملت أعمال تأهيل وتسليك أبراج نقل الطاقة 132k.v بعدد (42) برجاً من محطة كهرباء سعدة باتجاه محطة كهرباء القائم 400k.v، بعد أن كان هذا الخط متوقفاً عن العمل منذ سنوات وبوقت قياسي".