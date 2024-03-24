2024-03-24 10:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، هطول امطار شديدة يصاحبها (حالوب) في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال الزيادي في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، ان "هناك مدنًا مرشحة لغزارة الأمطار وهي بغداد والرمادي واقسامها وديالى وصلاح الدين وبابل والمثنى والبصرة و ميسان و الناصرية والسليمانية"، لافتا الى ان "باقي المدن ستكون فيها الامطار فيها متوسطة الشدة".

وحذر الزيادي من "سيول في غرب الأنبار وشرق ديالى والبصرة"، موضحا ان "الحالة المطرية تنحسر مساء اليوم فيما تستمر في الأقسام الشرقية حتى فجر الغد".

وتوقع الراصد الجوي، "تحول الرياح يوم الغد الى شمالية مما يؤدي إلى انخفاض بفارق ثلاث درجات"، مرجحا "حصول حالة ماطرة نهاية الشهر الحالي".

وكان الراصد الجوي صادق عطية، توقع السبت (23 آذار 2024)، اندفاع السحب الممطرة المصحوبة بالبرق والرعد نحو اغلب مدن البلاد مع حركة نشطة للرياح وامواج البحر.

وقال عطية في منشور له على "فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "السحب الرعدية الممطرة تستمر بالتوافد نحو مدن الشمال وستستمر فرص الامطار خلال نهار وليل الأحد ولغاية ظهر يوم الإثنين مع غزارة متوقعة تشمل محافظات السليمانية واربيل وكركوك ودهوك".

وأضاف، انه "بخصوص مدن وسط وغرب البلاد وجنوبها والفرات الأوسط، ستندفع السحب على ارتفاعات مختلفة هذه الليلة ويوم غد الاحد وتكون الأجواء غائمة كليا في اغلب المدن وتستمر الحالة الجوية فيها لغاية قبل ظهر الاثنين"، متوقعا: "امطار رعدية على فترات خفيفة الى معتدلة يرافقها البرق والرعد ليلا، مع فرص للغزارة تستوجب اتخاذ الاحتياطات في محافظات ديالى وصلاح الدين والانبار (خصوصا شمالها) والبصرة (خصوصا شمالها) وواسط وميسان وشرق بغداد ومناطق متفرقة من مدن الفرات الأوسط، بينما ستكون بادية السماوة هي الاقل بكمية بالأمطار".

وأشار الى ان "هناك هبات نشطة للرياح الجنوبية الشرقية نهار الاحد في جنوب البلاد وشرقها تصل سرعتها الى 60 كم بالساعة"، منبها الى "تجنب ارتياد البحر بسبب نشاط الأمواج، وتجنب السفر برا يوم الاحد ليلا"، لافتا الى ان "يوم الاثنين ستتحول الرياح شمالية غربية حيث نهاية الحالة الجوية مصحوبة ببعض النشاط وانخفاض درجات الحرارة".



