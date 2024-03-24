2024-03-24 11:18:09 - المصدر: منصة إيشان

قرر القضاء العراقي، الأحد، السماح بإعادة عرض مسلسل “عالم الست وهيبة” بجزئه الثاني بعد الجدل واللغط الذي أُثير حوله. وأصدر القضاء العراقي، قبل أيام، أمراً ولائياً بإيقاف مسلسل “عالم الست وهيبة” الجزء الثاني الذي تبثه فضائية “utv”، بناء على الدعوى المقامة من قبل المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة (utv). وقال مصدر مطلع، لمنصة […]

ظهرت المقالة بعد توقف لأيام.. القضاء يسمح باستمرار عرض مسلسل “عالم الست وهيبة” الجزء الثاني أولاً على Eishan.