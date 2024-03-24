2024-03-24 11:18:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتذبذباً في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، أن “غداً الاثنين، سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة خاصة في اقسامها الشرقية ويتحسن الطقس تدريجياً،ودرجات الحرارة في المنطقة الشمالية مقاربة لليوم السابق،وترتفع […]

ظهرت المقالة طقس العراق: زخات الأمطار تستمر خلال اليومين المقبلين أولاً على Eishan.