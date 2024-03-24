تراجع طفيف بسعر صرف الدولار في بغداد والمحافظات

2024-03-24 11:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاحد (24 آذار 2024)، تراجعًا طفيفًا، في الاسواق المحلية ببغداد والمحافظات.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن " سعر بيع الدولار في مكاتب الصيرفة بالعاصمة بغداد سجل اليوم، 149.750 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 147.750 دينار مقابل كل 100 دولار".

فيما "سجل سعر الصرف في محافظة البصرة 148.900 دينار لكل 100 دولار، وفي اربيل بلغ 148.800 دينار مقابل كل 100 دولار".