2024-03-24 11:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:شهدت مدينة الناصرية غزارة في كمية الأمطار المتساقطة التي ملأت شوارعها واحيائها السكنية.انتهى.

