ستمرار هطول الامطار في الناصرية لظهر يوم غد وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة

2024-03-24 11:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:توقعت انواء ذي قار استمرار تساقط الامطار الرعدية على المحافظة حتى ظهر يوم غد الاثنين، فيما ستنخفض درجات الحرارة نتيجة منخفض جوي قادم من البحر الاحمر يؤثر على المنطقة.وقال مدير الانواء الجوية احمد كريم لشبكة اخبار الناصرية، ان تساقط الامطار التي تشهدها المحافظة اليوم سيستمر الى ظهر يوم...

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