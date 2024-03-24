السليمانية وتوابعها توسع دائرة الإضراب (صور)

2024-03-24 11:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد موظفو الكثير من الدوائر الحكومية في محافظة السليمانية وإدارتي رابرين وكرميان المستقلتين، يوم الأحد، إضرابهم عن الدوام بسبب تأخير صرف الرواتب الشهرية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن الرواتب لم تصرف منذ أكثر من 56 يوماً، مشيراً الى أن موظفي مديرية مرور السليمانية واصلوا إضرابهم منذ اسبوع ولحق بهم بعض موظفي مديرية ضريبة السليمانية والكهرباء، وبعض موظفي مستشفى "شار"، وبعض موظفي مستشفى "كلار" العام والجوازات والبطاقة الوطنية والطرق والجسور و والرعاية الاجتماعية والادعاء العام وقسم من المراكز الصحية.

وبين مراسلنا ان بعض موظفي واساتذة جامعة السليمانية وبعض الكليات والمعاهد أعلنوا الإضراب بسبب تأخير صرف الرواتب، فيما أعلن بعض الطلبة اضرابهم كذلك بسبب تأخير صرف المنح الشهرية لهم تضامنا مع اساتذتهم وذويهم.

وأشار الى ان الموظفين طالبوا بصرف مرتباتهم الشهرية خصوصا وهم يحتاجون لمتطلبات شهر رمضان الذي جاء في وقت تدهورت فيه أوضاعهم المعيشية.

ويأتي هذا الإضراب بعدما صرح يوم أمس وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بأن رواتب شهر شباط سوف لا يتم توزيعها الا بعد ارسال بغداد رواتب القوات الأمنية.